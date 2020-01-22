شاهد .. لحظة انطلاق صافرات الإنذار بمدينة الدمام

صحيفة الخليج الالكترونية

أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة انطلاق صافرات الإنذار ظهر اليوم الأربعاء بمدينة الدمام، والتي كانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أعلنت عن تجربتها اليوم.

ويسمع في الفيديوهات التي جرى تصويرها من مواقع متفرقة بالدمام، صوت الصافرات وهو يغطي كافة المناطق المحيطة.

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وكانت المديرية العامة للدفاع المدني نشرت “فيديوجرفيك” يوضح نغمات صافرات الإنذار ومدلولاتها، حيث تشير النغمة الأولى للتحذير، وهي ثابتة متقطعة وتستمر لمدة دقيقة وتدل على الإنذار المبكر لقرب وقوع الخطر.

وأوضحت أن النغمة الثانية، وهي نغمة مموجة تستمر لمدة دقيقة وتدل على الوقوع الفعلي للخطر، أما النغمة الثالثة للأمان، وهي عبارة عن نغمة مستمرة لمدة دقيقة وتدل على زوال الخطر.