- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة انطلاق صافرات الإنذار ظهر اليوم الأربعاء بمدينة الدمام، والتي كانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أعلنت عن تجربتها اليوم.
ويسمع في الفيديوهات التي جرى تصويرها من مواقع متفرقة بالدمام، صوت الصافرات وهو يغطي كافة المناطق المحيطة.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني نشرت “فيديوجرفيك” يوضح نغمات صافرات الإنذار ومدلولاتها، حيث تشير النغمة الأولى للتحذير، وهي ثابتة متقطعة وتستمر لمدة دقيقة وتدل على الإنذار المبكر لقرب وقوع الخطر.
وأوضحت أن النغمة الثانية، وهي نغمة مموجة تستمر لمدة دقيقة وتدل على الوقوع الفعلي للخطر، أما النغمة الثالثة للأمان، وهي عبارة عن نغمة مستمرة لمدة دقيقة وتدل على زوال الخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لحظة انطلاق صافرات الإنذار بمدينة الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.