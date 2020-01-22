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بنك الكويت الوطني يشارك في الموسم السادس من برنامج "تحدي الابتكار"

أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته في الموسم السادس من برنامج تحدي الابتكار الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وذلك بالتعاون مع مركز التعليم التنفيذي في كلية وارتون- جامعة بنسلفانيا.

وحضر حفل استقبال المشاركيين الجدد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني.

ويهدف البرنامج الذي يمتد على مدار أربعة أشهر إلى تطوير وتنمية الطاقات البشرية الابتكارية في مؤسسات القطاع الخاص وذلك بهدف تعزيز ثقافة الإبداع والنمو المعرفي التي تساهم في تحويل اقتصاد الكويت إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

ويتضمن البرنامج العديد من المحاور التي تشمل التنفيذ الناجح للمبادرات الابتكارية وعملية التخطيط للابتكار وقياس تأثير الابتكار، وبجانب ذلك سُتعقد ورشة عمل حول قيادة الابتكار كما سيقوم المتدربون بزيارة شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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ويعد برنامج تحدي الابتكار الذي أطلقته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في العام 2015 من أبرز برامج التعليم التنفيذي التي تقيمها المؤسسة سنويا ، حيث تعمل مجموعة صغيرة من الشركات المختارة مع كليات إدارة الأعمال المرموقة لتطوير مبادرات ومشاريع جديدة تعزز ثقافة الابتكار داخل كل شركة. وبعد عملية تقديم طلبات تنافسية ، يقضي المشاركين أربعة أشهر في التعلم والتدريب ، واستكشاف طرق لصناعة التغيير الإيجابي داخل شركاتهم. ثم يقوم بعد ذلك كل فريق بمعالجة تحدٍ خاص بالشركة ومحاولة حل مشكلة خلال فترة التدريب في البرنامج.

وقد صممت المؤسسة هذا البرنامج خصيصا لشركات القطاع الخاص في الكويت، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) كلية أندرسون للإدارة، وجامعة كاليفورنيا، بيركلي، والكلية الملكية للفنون في لندن وجامعة كامبريدج.

ويولي بنك الكويت الوطني أهمية كبرى بتطوير كوادره البشرية التي تعد الدعامة الأساسية لتميز وريادة البنك وذلك عبر توفير أفضل البرامج التدريبية المتخصصة التي توافق أعلى المعايير العالمية بغية الارتقاء بالكوادر المهنية لتصبح مؤهلة للقيادة مستقبلاً.