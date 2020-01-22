دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة شهدت مناطق مُختلفة من لواء البتراء و الجبال المحيطة بوادي موسى و الطيبة، مساء الثلاثاء، تساقط كثيف للثلوج على فترات، حيث بدأت بالتراكم هناك، وفق موقع طقس العرب. وتعمل كوادر واليات سلطة اقليم البترا التنموي السياحي على فتح الطرق الرئيسية المؤدي الي لواء البترا والتي تتعرض لتساقط الثلوج الأمر الذي أدى إلى إغلاق بعضها ما دعي السلطة إلى العمل على ابقاء الطرق النافذة الى اللواء سالكة وآمنة للسير عليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر تساقطات ثلجية وتراكمات في لواء البتراء والطيبة في جنوب الأردن.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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