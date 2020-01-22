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هذا الموضوع Honor تكشف عن إصدارها الخاص من ساعة MagicWatch 2 الذكية بتصاميم مبتكرة ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت علامة Honor التجارية عن إصدارها الخاص من ساعة MagicWatch 2 الذكية، التي تأتي بتصاميم إبداعية مبتكرة من قبل مجموعة من مصممي الجرافيك.
يتميز الإصدار الخاص من ساعة MagicWatch 2 الذكية بألوان وتصاميم متنوعة في وجه وسوارة الساعة الذكية، إلى جانب إطار دائري واضح.
ولقد جاء الإصدار الرئيسي من الساعة الذكية بعدد محدود من وجوه الساعة في تطبيق Huawei Health، بينما توفر هواوي في شهر فبراير المقبل عدد 85 من وجوه الساعة الجديدة للتحميل من قبل المستخدمين، وهي مجموعة مختارة من شركة Honor من بين 1400 تصميم قدم في منافسة Honor Global Watch Face Design التي أقيمت من الشركة.
يذكر أن George Zhao رئيس شركة Honor قد أكد في تصريحات مؤخراً على حرص الشركة لتكون علامة تجارية رائدة بالتصاميم المبتكرة في عالم الموضة، على أن يكون الإصدار الخاص من ساعة MagicWatch 2 الذكية هو البداية لتنفيذ خطط الشركة خلال الفترة القادمة.
أيضاً لم تحدد شركة Honor موعد لإطلاق الإصدار الخاص من ساعة MagicWatch 2 الذكية للمستخدمين، بينما يتوفر الإصدار الرئيسي من الساعة الذكية الآن بسعر 160 جنيه إسترليني للنموذج المميز بحجم 46 مم، أو 150 جنيه إسترليني للنموذج المميز بحجم 42 مم.
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هذا الموضوع Honor تكشف عن إصدارها الخاص من ساعة MagicWatch 2 الذكية بتصاميم مبتكرة ظهر على التقنية بلا حدود.
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