دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بالخطوات: كيف تمنع المتطفلين من استخدام الإنترنت الخاص بك؟

هل سبق وأن عانيت من بطء الإنترنت لديك، أو أن باقتك تنفذ أسرع من اللازم، وشككت أن شخصاً ما يستخدم الراوتر الخاص بك بدون علمك؟

كثير منا واجه هذه المشكلة من قبل، وكان التصرف الأول المنطقي وقتها هو الاتصال بشركة الإنترنت للتأكد من عدم وجود مشاكل في الخط، وتبين حقيقة استهلاك الباقة إن كانت تنفذ سريعاً بالفعل، وهو ما يجعلنا نميل لفكرة أن هناك حقاً شخص متطفل يسرق الإنترنت الخاص بنا، فكيف يمكننا التصرف معه؟

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في الحقيقة أن الإجابة سهلة للغاية، حيث أن هناك طريقة بسيطة جداً تسمح لك بمعرفة إذا كان هناك من يستخدم الراوتر والإنترنت الخاص بك دون أن تدري، وليس هذا فقط، بل ومنعه من فعل هذا مستقبلاً بشكل نهائي، وهو ما نتعرف عليه فيما يلي:بداية ستحتاج إلى تحميل برنامج NetCut على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهو برنامج مجاني، ويعد من أشهر برامج قطع الإنترنت عن المستخدمين.

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شاهد أيضاً: أشهر طرق الاحتيال الإلكتروني التي يجب أن تحذر منها بعد نصب البرنامج على الكمبيوتر، قم بتشغيله، وستظهر لك بعد لحظات قائمة بالعناوين الفيزيائية MAC Addresses الخاصة بجميع الأجهزة المتصلة على شبكة الواي الفاي الخاصة بك. كل ما عليك فعله بعد ذلك هو تحديد الـ MAC الخاص بالشخص المتطفل الذي ترغب في حظره من استخدام الإنترنت الخاص بك، والضغط على خيار القص، وهو ما سيؤدي إلى قطع الإنترنت عنه. المشكلة الوحيدة التي قد تواجهك هنا هي قدرتك على تحديد الـ MAC الخاص بالمتطفل من الـ MACs الخاصة بالأجهزة التي تسمح لها باستخدام الإنترنت لديك، وستضطر حينها لتجربة قص الإنترنت عن كل منها، حتى تصل في النهاية إلى مرادك، مع العلم أنه يمكنك بسهولة إعادة الإنترنت لأي جهاز بالضغط على زر التشغيل فقط. المزيد:

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