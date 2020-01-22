السعودية تنفي التجسس على هاتف مالك أمازون وتطلب التحقيق

دبي - بواسطة محمد فارس © جيف بيزوس جيف بيزوس

كتب- وكالات:

نفت السفارة السعودية في واشنطن، مزاعم ذكرتها التقارير الصحفية حول تجسس المملكة على مؤسس شركة "أمازون" بعد اختراق هاتفه برسالة، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وطالبت السعودية بإجراء التحقيقات لكشف الحقائق، وقالت السفارة السعودية على حسابها على تويتر "التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف".

كانت صحيفة "الجارديان" قالت إن مالك صحيفة "واشنطن بوست" جيف بيزوس تلقى رسالة عبر تطبيق واتساب بتاريخ 1 مايو 2018.

وكتب دي بيكر على موقع ديلي بيست في ذلك الوقت: "توصل محققونا والعديد من الخبراء إلى أن السعوديين تمكنوا من الوصول إلى هاتف بيزوس، وحصلوا على معلومات خاصة".