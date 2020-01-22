شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلب من أمريكا إزالة السودان من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الرسمي السعودي اليوم الأربعاء نقلا عن وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان قوله إن السعودية طلبت من الولايات المتحدة رفع اسم السودان من على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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