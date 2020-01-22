شكرا لقرائتكم خبر عن مرتفعات الشراة فى الأردن تتحول إلى جزء من أوروبا بسبب تساقط الثلوج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو خاص بها يرصد مشهد جبال ومرتفعات الشراة جنوب المملكة الأردنية ويكسوها الثلج من كل الجهات كما كست الثلوج جميع الأشجار على مرتفعات الشراة، وكأن هذه المنطقة من الأردن تحولت إلى قطعة من أوروبا بسبب حالة الطقس السيء والأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المملكة خلال الأيام الماضية وما زال مستمر، وشهدت أيضا مرتفعات القادسية ورأس النقب والشوبك والطريق الملوكي والهيشة وطيبة وادى موسى تساقط الثلوج.

وفى وقت سابق، نشرت وكالة شهاب الفلسطينية، مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، لتساقط الثلوج على مدينة الشوبك جنوب المملكة الأردنية، حيث كست مشاهد الثلج البيوت والشوارع الرئيسية فى المدينة فيما خلت الميادين من المواطنين للاحتراز من مخاطر سقوط الثلج، وقبل أيام اجتاحت الأمطار والسيول مناطق واسعة في الأردن الذي يتأثر بمنخفض قوي طال عددا من دول المنطقة، حيث غطت السيول وسط العاصمة عمان وغمرت المياه متاجر في وسط البلد.

وقال مدير التنبؤات في دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، رائد رافد آل خطاب، إن الأردن على موعد مع أمطار غزيرة جديدة اعتبارا من ظهر اليوم الخميس، وأضاف آل خطاب أن بعض مناطق الشمال والوسط والجنوب ستشهد تساقطا غزيرا للأمطار على فترات، داعيا لأخذ الحيطة والحذر، وأشار آل خطاب إلى أن فرصة تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجنوبية، مستمرة حتى صباح غد الجمعة.

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يذكر أنه قد شهدت المملكة الأردنية الهاشمية سقوط أمطار وثلوج كثيف، وطالبت أمانة عمان المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورى القصوى، وعدم إيقاف المركبات بالشوارع تجبنا لإعاقة عمل الآليات لفتح الطرق وإزالة الثلج المتراكم، بينما تصدر هاشتاج "ثلوج الأردن" قائمة الأكثر تداولا على تويتر.

وذكر المركز الأعلامى لأمانة عمان، أنها قد جهزت 135 آلية مخصصة لكسح الثلوج ، وطالبت من المواطنين عدم الابتعاد عن مجارى السيول، وطالبت المواطنين عدم بالالتزام بإيقاف مركباتهم فى المواقف المخصصة ضمن الأبنية وعدم تركها على جوانب الطرق لضمان عدم إعاقة عمل آليات الأمانة وحماية المركبات من أى أضرار خلال فتح الطرق.