شكرا لقرائتكم خبر عن قاضى قضاة فلسطين يدعو مسلمى العالم لزيارة القدس والأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش اليوم ، الأربعاء ، نداء لكل المسلمين في العالم لزيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والإطلاع على صور المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على الحرم القدسي الشريف وتكثيف السياحة الدينية لتعزيز صمود المقدسيين.

جاء ذلك خلال لقاء الهباش مع مستشار الرئيس الشيشاني وممثله لدى الدول العربية والإسلامية توركو دوداف الذي يزور رام الله حاليا ، حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية ضده وضد مقدساته الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وأشاد الهباش بمواقف دولة الشيشان وقيادتها مممثلة بالرئيس رمضان قديروف الداعمة للقضية الفلسطينية على جميع الصعد الدبلوماسية والسياسية..حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).