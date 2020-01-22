شكرا لقرائتكم خبر عن تعنت السراج.. المجلس الرئاسى الليبى يرفض حضور اجتماع دول الجوار بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الجزائر غدا اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في الوقت الذى أعلن المجلس الرئاسي الليبي رفضه حضور اجتماع دول الجوار في الجزائر وفق ما ذكرته فضائية سكاي نيوز في خبر عاجل لها، فى إشارة واضحة إلى تعنت فائز السراج.

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