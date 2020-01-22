شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يطلع حاكم استراليا على آخر تطورات القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس" أبومازن " تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع استراليا لما فيه مصلحة الشعبين .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - التي بثت النبأ - أن الرئيس عباس أطلع حاكم استراليا ، الجنرال ديفيد هيرلي ، والوفد المرافق له ، الذي يزور فلسطين حاليا - خلال لقائه اليوم الأربعاء على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تمر به العملية السياسية جراء عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، ومواصلة الحكومة الإسرائيلية للنشاطات الاستيطانية ، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والسعي لتغيير طابع مدينة القدس، مما يقوض بشكل فعلي حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي...مجددا تأكيده على الموقف الرسمي الفلسطيني الرافض لأي محاولات لحل القضية الفلسطينية بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية.

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وطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية ، للسماح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لإجرائها في أقرب فرصة ممكنة.

وأشاد عباس - خلال اللقاء- بالدعم الاقتصادي والإنمائي الذي تقدمه استراليا لفلسطين ، بما في ذلك الدعم المقدم ل"أونروا".

ومن جانبه ،أعرب الحاكم العام لاستراليا عن دعم بلاده لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط...مشيرا إلى تطلع استراليا لتعزيز علاقات والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين.