شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإمارات تشارك وتنضم لأكبر حدث إنسانى للقضاء على الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، أن الإمارات أعلنت اليوم الأربعاء من مؤتمر دافوس، مشاركتها وانضمامها لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر، مشيرا إلى أن موعده سبتمبر المقبل.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمى بتويتر:"أعلنت دولة الامارات اليوم من دافوس مشاركتها وانضمامها لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر ... يشاهده أكثر من مليار ونصف المليار مشاهد .. بمشاركة 10 مدن عالمية.. الموعد : 26 سبتمبر القادم".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قد شهد منتصف يناير الجارى، احتفال نادي دبي للصحافة بمرور عشرين عاما على إطلاقه وتسلّم درع عاصمة الإعلام العربي.



حاكم دبى

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ونشر حاكم دبى، صور من مشاركته، عبر حسابه على تويتر، وعلق :"أثناء احتفال نادي دبي للصحافة بمرور عشرين عاما على إطلاقه وتسلّم درع عاصمة الإعلام العربي.. دبي تحتضن أكثر من 4000 شركة إعلامية وعشرات الآلاف من المبدعين الاعلاميين.. ستبقى دبي بيت الاعلاميين وناديهم وبلدهم".

إذ شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، و الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبى للإعلام، و الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبى للإعلام، الاحتفال الذى أقامه "نادى دبى للصحافة" بمقره الجديد بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه، وكذلك مراسم تسلُّم دبى درع عاصمة الإعلام العربى للعام 2020، بحضور عدد من وزراء الإعلام العرب.