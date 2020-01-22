هيئة الإغاثة التركية تبدأ ببناء منازل لنازحي "إدلب"

إسطنبول/ الخليج 365

بدأت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) بأعمال بناء منازل مؤقتة كبديل للمخيمات من أجل النازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت الهيئة، في بيان لها الأربعاء، إنها تهدف إلى إسكان 10 آلاف أسرة في المنازل المؤقتة خلال المرحلة الأولى من المشروع.

وأوضحت أن صندوق المساعدات الذي جرى تأسيسه في إطار المشروع يتيح إمكانية بناء أكثر من 4 آلاف منزل من الطوب بمساحة 24 مترمربع.

وأشارت إلى أن المنازل تُبنى على بعد 5 كيلومترات عن الحدود التركية، في قرية البردقلي التابعة لمنطقة كفرلوسين في إدلب.

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وقال نائب رئيس الهيئة سركان نرغيس، في البيان، إن المنازل الجديدة ستبدأ باحتضان الأسر السورية خلال أيام قليلة.

وأضاف: "سنستضيف نحو 60 ألف أسرة في هذه المنازل وهناك إقبال كبير من المتبرعين في تركيا لدعم هذا المشروع".

ويمكن المساهمة في المشروع عبر التبرع بمبلغ 5 ليرات تركية (0,8 دولار) من خلال كتابة كلمة "CATI" وإرسالها برسالة قصيرة إلى الرقم 3072.

والأحد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستشرع ببناء منازل مؤقتة للنازحين، مبنية من الطوب (بلوك) ومسقوفة بأغطية عازلة، تتراوح مساحة كل واحد منه بين 20 و25 متر مربع، قرب الحدود السورية التركية.

وأكد أنّ إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، والهلال الأحمر التركي، سيبذلان قصارى جهدهما لبناء هذه المنازل بأقصى سرعة.

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