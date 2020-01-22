تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

كيليس/ الخليج 365

أرسلت القوات المسلحة التركية، تعزيزات عسكرية جديدة تضم ناقلات مدرعة للجنود، وعناصر من القوات الخاصة، إلى الوحدات المتمركزة على الحدود السورية.

وعناصر القوات الخاصة أرسلت من مختلف الوحدات العسكرية التركية المنتشرة في أرجاء البلاد، حيث وصل موكب ناقلات الجنود المدرعة إلى ولاية كيليس، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

ومضت الناقلات وسط إجراءات أمنية مشددة من مركز المدينة، قبل أن تصل إلى معبر أونجو بينار وتتجه بعدها نحو الشريط الحدودي مع سوريا.

وعلمت الخليج 365 أن التعزيزات جاءت بهدف تعزيز مواقع الوحدات العسكرية التركية المتواجدة على الحدود السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.