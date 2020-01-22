ترامب: سنواصل تعاوننا العسكري مع العراق

محمد وليد/ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن حكومته ستواصل التعاون العسكري مع العراق، والعمل ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ترامب مع نظيره العراقي برهم صالح، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، بسويسرا، ونقله التلفزيون العراقي وتابعه مراسل الخليج 365.

وقال ترامب، إن "الولايات المتحدة ستواصل تعاونها ‏العسكري مع العراق كما عملت وما زالت تعمل على ذلك"، مؤكدا أن علاقة البلدين في "أفضل حال".

بدوره، قال الرئيس صالح، إن العراق يمتلك شراكة مع الولايات المتحدة بشأن محاربة عناصر "داعش" في العراق، مشددًا بالقول: "هذه المهمة يجب أن ‏تكتمل".

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وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، اغتالت واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية قرب مطار بغداد.

وردت إيران، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنوداً أمريكيين شمالي وغربي العراق.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية غضباً شعبياً وحكومياً واسعاً في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين واشنطن وطهران، قبل أن تتراجع حدة التوتر.

وعلى خلفية تلك التطورات، طلبت حكومة بغداد من الإدارة الأمريكية إرسال وفد لمناقشة آلية سحب قوات الأخيرة من العراق، إلا أن واشنطن رفضت الطلب.

تجدر الإشارة أن أعمال دافوس، انطلقت الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.