هنية يلتقي "مهاتير محمد" في كوالالمبور

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الأربعاء، برئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في العاصمة كوالالمبور.

وبحث الطرفان، وفق ما جاء في بيان صدر عن حماس، ووصل "الخليج 365" نسخة منه، "عددا من القضايا المهمة المتعلّقة بالقضية الفلسطينية، إلى جانب العلاقات الثنائية بينهما".

وأشاد هنية، بالمواقف الماليزية المؤيدة للشعب الفلسطيني، في المحافل السياسية الدولية، معتبرا إياها انعكاسا لحالة "قيمية عالية وفهم لطبيعة القضية، لدى الدولة الماليزية".

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وقال البيان:" استعرض هنية خلال اللقاء المخاطر التي تواجه القدس، وتصاعد الاستيطان والأوضاع الصعبة للاجئين ومحاولات الالتفاف على حقهم المشروع بالعودة، وقضية الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال، والحصار المفروض على غزة".

والثلاثاء، وصل هنية إلى كوالالمبور، في إطار جولة خارجية يجريها منذ أكثر من شهر، شملت دولا عربية وإسلامية.

وفي 7 ديسمبر/ كانون أول الماضي، غادر هنية قطاع غزة في جولة خارجية بدأها بزيارة مصر.

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