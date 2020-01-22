حماس تدعو الزعماء المجتمعين بالقدس للتنديد بـ"الاحتلال" الإسرائيلي

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، زعماء العالم، المجتمعين بمدينة القدس الغربية، لحضور منتدى حول "الهولوكست"، إلى استنكار "الاحتلال الإسرائيلي"، للأراضي الفلسطينية.

وقالت الحركة، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن الشعب الفلسطيني "ينتظر من هؤلاء الزعماء والمسؤولين دعمه في معركته من أجل الحرية، واستنكار استمرار احتلال أراضينا".

كما طالبت المجتمع الدولي، بـ "التوقف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي، وتحويل الأقوال إلى أفعال؛ لوضع حد لأطول احتلال في العصر الحديث".

وقالت الحركة، في بيانها "على هؤلاء الزعماء أن يتذكروا أن ملايين الفلسطينيين يعيشون داخل معازل الفصل العنصري الصهيونية، على بعد مئات الأمتار من مكان إقامة الوفود المجتمعة".

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وأشارت إلى أن إسرائيل "تمارس وعلى مدار سبعة عقود، كل أشكال العنصرية وترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وبمشاركة أكثر من 40 زعيما، يُعقد الخميس المنتدى الدولي الخامس للهولوكست في القدس الغربية.

وتحيي إسرائيل، سنويا، ذكرى "الهولوكوست"، وهي إبادة جماعية لجاليات يهودية في أوربا، وقعت خلال الحرب العالمية الثانية على يد النظام النازي الألماني بزعامة أدولف هتلر.

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