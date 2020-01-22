المنتخب السعودي تحت 23 يتأهل إلى نهائي آسيا وأولمبياد طوكيو 2020

صحيفة الخليج الالكترونية

فاز المنتخب السعودي تحت 23 عاما على نظيره أوزباكستان، في الدور نصف نهائي من بطولة آسيا 2020، لتأهل إلى دورة الألعاب الألومبية “طوكيو 2020”

وسجل اللاعب ناصر العمران هدف الفوز في الدقيقة 87 من عمر المباراة، فيما ألغى حكم المباراة الهدف الثاني بداعي التسلل، لتنتهي بنتيجة 1-0 لصالح المنتخب السعودي.