مصر تحبط مخططاً إرهابياً لـ”الإخوان”

الخليج - واس أحبطت وزارة الداخلية المصرية مخططاً إرهابياً يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والموجودين بتركيا وعددهم 7 أشخاص. وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأنه تم ضبط العناصر المشاركة التي تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، فضلاً عن ضبط عدد من عناصر حركة “حسم” الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، وعناصر من اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، والتحفظ على عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي.

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