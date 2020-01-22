حكومة الوفاق الليبية: قصف صاروخي يستهدف مطار معيتيقة بطرابلس

أفاد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية العقيد محمد قنونو بأن "قوات خليفة حفتر( قائد مايسمى بالجيش الليبي ) قامت اليوم الأربعاء بقصف مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة الليبية طرابلس".
وأشار قنونو ، في تصريح صحفي نقله مكتب الإعلام في عملية بركان الغضب إلى "سقوط ستة صواريخ من نوع جراد حتى الآن على المطار"، معتبرا الهجوم "تهديدا صارخا لحركة الملاحة الجوية وخرقا جديدا و متكررا لوقف اطلاق النار".
ولم يشر المتحدث لنتائج الهجوم الذي يأتي بعد ثلاثة أيام من ختام مؤتمر برلين بشأن الحرب المندلعة جنوب طرابلس منذ نيسان/ أبريل الماضي.
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