حكومة الوفاق الليبية: قصف صاروخي يستهدف مطار معيتيقة بطرابلس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مطار معيتيقة الدولي

أفاد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية العقيد محمد قنونو بأن "قوات خليفة حفتر( قائد مايسمى بالجيش الليبي ) قامت اليوم الأربعاء بقصف مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة الليبية طرابلس".

وأشار قنونو ، في تصريح صحفي نقله مكتب الإعلام في عملية بركان الغضب إلى "سقوط ستة صواريخ من نوع جراد حتى الآن على المطار"، معتبرا الهجوم "تهديدا صارخا لحركة الملاحة الجوية وخرقا جديدا و متكررا لوقف اطلاق النار".

ولم يشر المتحدث لنتائج الهجوم الذي يأتي بعد ثلاثة أيام من ختام مؤتمر برلين بشأن الحرب المندلعة جنوب طرابلس منذ نيسان/ أبريل الماضي.