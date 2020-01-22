- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا؟! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
اكتشف باحثون من جامعة روتجرز الأمريكية جينا يعتقد باحتمال ارتباطه بالإصابة بسرطان البروستاتا.
ويفيد موقع Medical Xpress، بأن الباحثين حدّدوا الجين NSD2 في الفئران بمساعدة خوارزمية الكمبيوتر، التي وضعت لمساعدة المتخصصين في تحديد الجينات السرطانية لدى الفئران، والتي قد تساعد في دراسة الأورام في جسم الإنسان. وبعد أن اكتشف الباحثون ذلك الجين، تمكنوا من كبح نشاطه، الأمر الذي ساعد في خفض معدل انتشار الورم بصورة ملحوظة.
تقولالأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة روتجرز الدكتورة، أنتونينا ميتروفانوفا: "يستطيع الأطباء بعد تشخيص إصابة الرجال بسرطان البروستاتا، تحديد مستوى انتشار المرض، ولكن لا يمكنهم التنبؤ بدينامية تطوّر المرض. وإذا تمكنوا من التعرف على دينامية تطوّر المرض وقت تشخيصه، فسوف ستظهر إمكانية البدء بالعلاج فورا وخفض معدلات احتمال انتشاره".
ويدرس الباحثون حاليا إمكانية اختراع مستحضر طبي لكبح الجين NSD2، بينما ينصح الأطباء المتخصصون في الأورام السرطانية بالبحث عن هذا الجين أثناء الفحص، من أجل تحديد العلاج اللازم للمرضى المعرضين لخطر انتشار الورم.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هو سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.