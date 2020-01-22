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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء يكشفون خطر استخدام 'الدم' لمكافحة الشيخوخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من خطورة محتملة لنقل بلازما دم الشباب لإطالة العمر وعلاج أمراض الشيخوخة.
ويفيد موقع "Science Alert" نقلا عن ممثل إدارة الغذاء والدواء، بأنه ليس هناك أي إثبات علمي عن فائدة نقل بلازما الدم من متطوع شاب إلى شخص مسن لعلاج أو تخفيف أعراض معينة أو منعها، في حين هناك خطر حقيقي مرتبط باستخدام مختلف المواد التي تعتمد على البلازما.
كما تدرس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مسألة اتخاذ تدابير مضادة للشركات التي تستغل المرضى وتعرض صحتهم للخطر، من خلال علاجهم بطريقة لم تثبت فعاليتها وأمانها.
يذكر أن شركة "Ambrosia" أعلنت، عام 2016، عن خطة لدراسة تأثير البلازما المأخوذة من الشباب ونقلها إلى أشخاص أعمارهم 35 سنة وأكثر. مضيفة أن عدد المشتركين في التجربة 600 متطوع، يدفع كل منهم 8 آلاف دولار.
وتستند هذه الطريقة إلى نتائج دراسة أجريت على الفئران، حيث تم الجمع بين نظم الدورة الدموية للحيوانات الشابة والمسنة.
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