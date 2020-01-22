شكرا لقرائتكم خبر عن تجار: الجزائر تشترى قمحا للطحين من منشأ اختيارى فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء إن الديوان الجزائرى المهنى للحبوب اشترى كمية غير معلنة من قمح الطحين فى مناقصة دولية أُغلقت أمس الثلاثاء.

وأفادت تقديرات تجارية أولية غير مؤكدة أن الكمية تتراوح بين 400 ألف طن و450 ألف طن، لكن من المتوقع إعلان تفاصيل أكثر فى وقت لاحق اليوم.

وحددت تقديرات التجار الأولية الأسعار عند نحو 245 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. ومن المتوقع أيضا الإعلان عن تفاصيل أكثر فى وقت لاحق.

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ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها وتعتمد تقارير الشراء على تقديرات تجارية.

والقمح مطلوب للشحن فى فترتين الأولى من أول مارس إلى الخامس عشر منه والثانية من 16 إلى 31 من نفس الشهر. وإذا جرى توريد القمح من أمريكا الجنوبية، فإن الشحن سيكون بين الأول من فبراير والخامس عشر منه وبين 16 و29 من الشهر نفسه.