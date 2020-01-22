محتجون غاضبون يقطعون الطرق المؤدية لميناءين جنوبي العراق

العراق/ محمد وليد/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، أن محتجين غاضبين قطعوا الطريق المؤدية لميناءين، في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن محتجين غاضبين قطعوا صباح الأربعاء، الطرق المؤدية لميناءي "أم قصر" و"خور الزبير" في البصرة.



وأوضح المصدر أن قطع الطريق أدى إلى تكدس عشرات المركبات المتجهة إلى الميناءين والشركات الصناعية.

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ومنذ الإثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 510 قتيل فضلاً عن آلاف الجرحى، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

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