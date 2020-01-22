وزيرة الصحة الفلسطينية تشيد بالدعم التركي في القطاع الطبي

رام الله/أيسر العيس/الخليج 365



أشادت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الثلاثاء، "بالدعم التركي الكبير لفلسطين، في مختلف المجالات التنموية والصحية".



جاء ذلك خلال لقائها برام الله، السفير التركي لدى فلسطين أحمد ديمرير، ومسؤول الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في فلسطين، أحمد رفيق شتنكايا، وفق بيان صادر عن مكتب الكيلة.



وبحث اللقاء "سبل التعاون بين البلدين لدعم القطاع الصحي في فلسطين، وتطوير عدد من المشافي".



وأكدت الوزيرة الفلسطينية على "الدعم الكبير الذي توليه تركيا، حكومة وشعبا، لفلسطين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.