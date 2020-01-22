العثماني: 2019 شهد 26 حكما قضائيا بحق مسؤولين محليين

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الثلاثاء، إن عام 2019 شهد إصدار 26 حكما قضائيا بحق مسؤولين محليين، على خلفية تجاوزات ارتكبوها.

جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بالجلسة الشهرية المخصصة لمسائلة رئيس الحكومة.

وأضاف العثماني، أنه "تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء بلديات ونوابهم بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم خلال السنة الماضية".

وتابع: "عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية (البلديات)، بلغ 82 حالة، شملت 33 رئيسا، و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا بالمجالس البلدية".

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ورفض العثماني وصف ظاهرة الفساد بأنها مازالت "مستشرية" في البلاد.

وأوضح أن مختلف التقارير الوطنية والدولية، تُظْهر بداية ظهور نتائج إيجابية للعمل الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة، بالتعاون مع فاعلين مدنيين، في مكافحة الفساد.

وقال العثماني، إن "الفساد يتسبب في إضعاف السياسات العمومية والمخططات والبرامج التنموية".

وسبق أن صرح العثماني، في 28 يوليو/تموز الماضي، بأن الفساد يلتهم بين 5 إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

والعام الماضي، قالت منظمة الشفافية الدولية، المغرب جاءت في المرتبة 86 من بين 180 دولة، وذلك مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، مقارنة مع 81 في مؤشر 2017.

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