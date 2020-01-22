العراق.. استمرار قطع الطرق و10 قتلى خلال 24 ساعة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أفادت مصادر بأن المتظاهرين يواصلون قطع الطريق في السماوة جنوب العراق.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، مقتل 10 متظاهرين خلال الـ24 ساعة الماضية في احتجاجات واسعة وصدامات عنيفة شهدتها مدن مختلفة.
كما اعتقلت قوات الأمن 88 محتجاً، فيما قطع متظاهرون طرقاً رئيسية في بغداد والبصرة والناصرية، وفق المفوضية.
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