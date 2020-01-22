وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أساس العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضح البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مشغل كاد، فني النظام المركزي لجمع المعلومات- سكادا، مراقب عمال الوسائل السمعية والبصرية، فني نظام البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت (عدد 3 وظائف)، فني التلفزيون الكيبلي (عدد وظيفتين).

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