وزير المالية: طرح أسهم اكتتاب «أرامكو» سيقلص عجز الميزانية

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن طرح أسهم أرامكو الشهر الماضي سيعمل على تقليص عجز الميزانية نهاية العام عن المتوقع المعلن عنه في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة توقعت عجزاً مقداره 187 مليار ريال في ميزانية 2020.

وأضاف الجدعان خلال مقابلة أجرتها معه وكالة “رويترز”، أن المملكة ستضخ عوائد اكتتاب أرامكو التي بلغت حوالي 30 مليار دولار، الذي انتهى نهاية العام الماضي، في الاقتصاد السعودي على مدى عدة سنوات، وستدعم قطاع الصناعة الوطنية الجديدة والقائمة، بما فيها صناعات الدفاع.

وأوضح أن التركيز الشديد سوف ينصب على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يشمل التركيز على السياحة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا والقطاع المالي، متوقعا أن تكون أسعار النفط أفضل في 2020 بسبب الطلب القوي واتفاقيات خفض الإنتاج، وتراجع التوترات التجارية.