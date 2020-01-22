نائب وزير التعليم: مشكلة سفير 2 ستحل خلال أسبوعين

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، أن أزمة نظام “سفير 2” سيتم حلها خلال أسبوعين، موضحاً حقيقة ما تردد عن طرد المبتعثين من الملحقية السعودية في واشنطن.

وقال المرزوقي في لقاء ببرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، إن برنامج سفير 2 ليس سيئاً بدليل إنجازه آلاف الطلبات، مبيناً أن أي برنامج يطلق لا تكتشف مشاكله إلا بعد التشغيل، وأن برنامج “سفير 1” لم يتوقف ولا يزال يعمل والطلبات تنفذ عبر البرنامجين.

وأشار إلى أن البرنامج أجري عليه العديد من الاختبارات ومشاكله حتى الآن تقنية فقط وسيتم حلها خلال أسبوعين، مقدماً اعتذاره لكل الطلاب المبتعثين الذين تضرروا من التأخير في الرد على طلباتهم، وأنه يتحمل المسؤولية كافة.

وأوضح المرزوقي حقيقة طرد الطلاب المبتعثين من ملحقية واشنطن، مبيناً أنه متواجد هناك وما حدث أن الموظفين كانوا في فترة راحة تستلزم خروج الجميع من الملحقية، وبعد انتهاء فترة الراحة سيعودون لمواصلة أعمالهم واستقبال شكاوى المبتعثين.