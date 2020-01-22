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صحيفة الخليج الالكترونية
اعتبرت السفارة السعودية في واشنطن، الادعاءات والمزاعم الإعلامية بأن المملكة وراء اختراق هاتف رئيس شركة أمازون جيف بيزوس، سخيفة، داعية إلى إجراء تحقيق بشأن تلك التقارير لكشف الحقائق.
ونشرت السفارة تغريدة على حسابها بـ”تويتر” فجر اليوم الأربعاء، قالت فيها: “تقارير وسائل الإعلام التي تشير إلى أن المملكة وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس سخيفة”.
وأضافت: “ندعو إلى اجراء تحقيق بشأن تلك الادعاءات حتى نتمكن من الحصول على جميع الحقائق”.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية بواشنطن : الادعاءات بأن المملكة وراء اختراق هاتف “بيزوس” سخيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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