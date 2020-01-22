الطقس .. غيوم وأمطار رعديّة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، كذلك على مرتفعات: عسير، جازان، ونجران، في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.