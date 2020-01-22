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ألقت أجهزة الأمن الكويتية، القبض على زوجين من فئة «البدون»، بعد نشرهما مقطع فيديو غير أخلاقيّ، عبر حسابهما في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالمخالفة للنظام الكويتي.
تعود التفاصيل إلى انتشار فيديو غير أخلاقي للزوجين المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، ما أثار حالة غضب بالشارع الكويتي، وما دفع الشرطة الكويتية لتتبع مقطع الفيديو واستيفاء التحريات الأمنية اللازمة بشأن الزوجين. وفقًا لصحيفة «القبس الكويتية».
هكذا كانت الكويت في الثمانينات
من Microsoft News
وحرّكت النيابة العامة للنيابة العامة الدعوى الجنائية بحق الزوجين استنادًا إلى تهمة «الإخلال بالآداب العامة»، وأصدرت أمرًا للشرطة بضبطهما، وإحضارهما، وبعد تحديد هويتهما تم تحديد مسكنهما ومداهمته، وضبطهما، وإحالتهما إلى مكتب التحقيق، وتبين أنهما تعمّدا نشر الفيديو «غير الأخلاقي»، بشكل مستفزّ لإثارة المتابعين، لتطالهما «الشتائم» حتى يتمكنا من رفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.
اللبنانيون في الكويت يحولون أموالهم مع المسافرين
من Sky News Arabia
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اللبنانيون في الكويت يحولون أموالهم مع المسافرين
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو «غير أخلاقي» لزوجين يثير ضجة بالكويت.. والنيابة العامة تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.