دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية فيديو «غير أخلاقي» لزوجين يثير ضجة بالكويت.. والنيابة العامة تتدخل

ألقت أجهزة الأمن الكويتية، القبض على زوجين من فئة «البدون»، بعد نشرهما مقطع فيديو غير أخلاقيّ، عبر حسابهما في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالمخالفة للنظام الكويتي.

تعود التفاصيل إلى انتشار فيديو غير أخلاقي للزوجين المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، ما أثار حالة غضب بالشارع الكويتي، وما دفع الشرطة الكويتية لتتبع مقطع الفيديو واستيفاء التحريات الأمنية اللازمة بشأن الزوجين. وفقًا لصحيفة «القبس الكويتية».

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وحرّكت النيابة العامة للنيابة العامة الدعوى الجنائية بحق الزوجين استنادًا إلى تهمة «الإخلال بالآداب العامة»، وأصدرت أمرًا للشرطة بضبطهما، وإحضارهما، وبعد تحديد هويتهما تم تحديد مسكنهما ومداهمته، وضبطهما، وإحالتهما إلى مكتب التحقيق، وتبين أنهما تعمّدا نشر الفيديو «غير الأخلاقي»، بشكل مستفزّ لإثارة المتابعين، لتطالهما «الشتائم» حتى يتمكنا من رفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.

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