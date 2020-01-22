دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بالأسماء.. إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، محمود مكية، قبول استقالة الحكومة التي يرأسها سعد الدين الحريري، وتسمية حسان دياب خلفًا له، وقال أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن قرارًا جمهوريًّا أصدره الرئيس ميشال عون، نص على «اعتبار الحكومة التي يرأسها سعد الدين الحريري مستقيلة، وتسمية حسان دياب رئيسًا لمجلس الوزراء».

وجاءت الحكومة على الشكل الآتي: رئيس الحكومةحسان دياب،

نائب رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع: زينة عكر،

وزير الداخلية والبلديات: اللواء محمد فهمي،

وزير المال: غازي وزني،

وزير الخارجية: ناصيف حتي،

وزير الاتصالات: طلال حواط،

وزيرة العدل: ماري كلود نجم،

وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار،

وزيرة العمل: لميا يمين،

وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر.

كما تضمنت الحكومة اختيار رمزي مشرفية وزيرًا للسياحة والشؤون الاجتماعية، وزير الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان،

وزير التربية: طارق المجذوب،

وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة،

وزير البيئة وشؤون التنمية الإداريّة: دميانوس قطار،

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وزير الصحة: حمد حسن،

وزير الزراعة: عباس مرتضى،

وزير الصناعة: عماد حبّ الله،

وزيرة المهجّرين: غادة شريم،

وزيرة الإعلام: منال عبد الصمد.

وفي وقت سابق وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، إلى قصر بعبدا للقاء رئيس البلاد ميشال عون، لينضم إليهما لاحقًا رئيس البرلمان نبيه بري.

وسبق أن أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل أن الحكومة الجديدة ستشَكَّل في غضون «ساعات».

وكتب على «تويتر» اليوم الثلاثاء: «ساعات ونكون أمام حكومة جديدة»، وأشار إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري «بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم».

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة وصفت بأنها الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

كما لا يزال لبنان بلا حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات واسعة ضد الفساد وسوء الإدارة.

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