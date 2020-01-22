شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى الإمارات وهطول أمطار فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشهد دولة الإمارات، اليوم، حالة من عدم الإستقرار فى حالة الطقس مع وجود فرصة لتساقط الأمطار، بينما تشهد المملكة

المملكة العربية السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بالمملكة العربية السعودية، - سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على مرتفعات عسير، جازان ونجران، في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك ، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

طقس الإمارات

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توقع المركز الوطنى للأرصاد فى دولة الإمارات، أن يكون الطقس اليوم، غائما جزئياً إلى غائم شمالاً وشرقاً مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س .

الخليج العربي: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والمد الثاني عند الساعة 01:16 الجزر الأول عند الساعة 18:26 عند الساعة 05:15 بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:23 المد الثاني عند 08:05 الجزر الاول عند الساعة 14:14 الجزر الثاني عند الساعة 03:04 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 25 16 70 30 دبي 25 16 65 30 الشارقة 26 14 75 30 عجمان 26 16 80 40 أم القيوين 26 14 85 30 رأس الخيمة 25 14 80 30 الفجيرة 24 15 80 45 العين 25 14 70 30 ليوا 25 14 70 25 الرويس 24 16 75 35 السلع 23 15 75 40 دلما 22 17 75 35 طنب الكبرى 23 17 80 45 طنب الصغرى 23 17 80 45 أبو موسى 23 17 80 45

مملكة البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون غائماً جزئياً مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار خفيفة أحياناً، وبارداً نسبياً في وقت لاحق من هذه الليلة.

الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحياناً، وتتحول الى شمالية غربية في وقت لاحق خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 الى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية.. والصغرى 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %.. والصغرى 35 %.