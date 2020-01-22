دراسة: انقطاع النفس أثناء النوم يهدد النساء بأمراض القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حذرت دراسة أمريكية، من أن انقطاع النفس أثناء النوم، يزيد خطر إصابة النساء بأمراض القلب والأوعية الدموية.



الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب، جامعة ولاية فلوريدا الأمريكية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Cardiovascular Innovations and Applications) العلمية.

وانقطاع النفس هو حالة مرضية تحدث أثناء النوم، وهى عبارة عن توقف مؤقت للتنفس يستمر لثواني معدودة، وقد يحدث من ٥ إلى ٣٠ مرة في الساعة الواحدة، ويؤدي لانسداد مجرى الهواء، فينخفض مستوى الأوكسجين في الدم، ولا تصل كمية كافية من الهواء إلى رئتي النائم، فينبه الدماغ النائم تلقائياً عند حصول ذلك، ويوقظه من النوم كي يتنفس من جديد.

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وتختلف الأسباب وراء هذه الظاهرة، فقد تنتح عن انسداد كلي في مجرى التنفس لمدة لا تقل عن 10 ثوان، وقد يكون ذلك الانسداد جزئيًا، ويسبب الشخير أثناء النوم.وأوضح الباحثون أن انقطاع النفس هو اضطراب مزمن وشائع يؤثر على 5-10٪ من سكان الولايات المتحدة، ويصيب الرجال بمعدلات تفوق النساء، وعلى الرغم من ذلك لا يزال رصد تأثير المرض على صحة القلب لدى السيدات محل دراسة وبحث.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق بيانات صحية وطنية لمريضات انقطاع النفس أثناء النوم، ووجدوا أن هذه الحالة المرضية تزيد خطر إصابة السيدات بأمراض القلب والأوعية الدموية.وبشكل أكثر تفصيلا، وجد الباحثون أن انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والرجفان الأذيني، بالإضافة إلى الأمراض القلبية الوعائية مثل السكتة الدماغية، وفشل القلب، ومرض القلب الإقفاري، وأمراض الشرايين الطرفية.

ورغم أن البعض يعتبر أمراض القلب، هي أمراض الرجال، لكنها تبقى السبب الرئيسي لوفيات النساء في الولايات المتحدة، كما أنها مسؤولة عن ثلث وفيات النساء في جميع أنحاء العالم ونصف وفيات النساء اللاتي تجاوزن سن الخمسين في البلدان النامية.

وفي الولايات المتحدة، تتخطى الأمراض القلبية الوعائية كل الأسباب الأخرى للوفاة، بما في ذلك جميع أشكال السرطان مجتمعة، حيث تموت امرأة واحدة كل 80 ثانية من الأمراض القلبية الوعائية، ويمثل ذلك ما يقرب من 400 ألف حالة وفاة سنويًا وفقًا للإحصاءات الحديثة.من جهة أخرى، ينصح الأطباء من يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، أن يبادروا بزيارة الطبيب المعالج، ليتفادى الأمراض التي قد تنجم عن تلك الظاهرة، وعلى رأسها السكري، وأمراض الكبد والخرف. -