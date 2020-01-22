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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو سر ارتفاع نسبة إصابة الرجال بسرطان الجلد مقارنة بالنساء؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت دراسة طبية حديثة، عن ارتفاع معدلات الوفاة بين الرجال جرّاء إصابتهم بمرض سرطان الجلد أكثر من النساء.
ويمثل مرض سرطان الجلد 1.7 في المئة من إجمالي مرضى السرطان بأنواعه المختلفة في جميع أنحاء العالم، بحسب "سيدي" للرجال.
وأوضحت الدراسة أن السبب وراء ارتفاع نسبة إصابة الرجال بسرطان الجلد هو عدم اهتمامهم بحماية أنفسهم من أشعة الشمس الضارة، كما أنهم لا يفضلون الاشتراك بحملات التوعية والوقاية من هذا المرض.
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وأشارت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي لإصابة الشخص بسرطان الجلد هو التعرض الزائد على الحد للأشعة فوق البنفسجية أو لأشعة الشمس.
وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر الدول التي تسجل أعلى معدلات الوفاة بسرطان الجلد من الجنسين في أستراليا وسلوفينيا، في حين سجلت اليابان أقل معدلات في الإصابة بسرطان الجلد خلال العقود الثلاث الماضية.
واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض سرطان الجلد في 33 دولة في الفترة من 1985 و2015، وتبين أن حالات الوفاة بين الرجال كانت أكثر من النساء؛ حيث تناقصت نسبة وفياتهم في هذه الفترة عكس نسبة الرجال التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.
ولفت القائمون على الدراسة إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن عن وجود علاقة بين الاختلافات البيولوجية بين الجنسين وبين ارتفاع نسبة إصابة الرجال بسرطان الجلد أكثر من النساء.
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