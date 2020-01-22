أعرض للجلطات الدموية.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

على الرغم من أهمية خاصية التخثر في الدم لدى البشر التي تساعد على شفاء الجروح وإيقاف النزيف، إلا أنه في بعض الأحيان هذه الميزة يمكن اعتبارها سلاحاً ذا حدين، فإذا حدث التخثر داخل الأوعية الدموية، يمكن أن يؤدي إلى جلطات قاتلة.



ومن الضروري معرفة أعراض الجلطات الدموية لإسعاف المريض في الوقت المناسب، ومنحه فرصة النجاة، عن طريق تقديم العلاجات المناسبة التي يمكن أن تصل إلى التدخل الجراحي.

وفيما يلي مجموعة من الأعراض للجلطات الدموية التي يجب الحذر منها، وفق موقع 24.

1- الورم؛ الانتفاخات في القدمين أحد أعراض الجلطات.

2- الألم المبرح؛ تترافق الجلطات مع آلام شديدة بمكان الإصابة.

3- ارتفاع الحرارة؛ يشعر المريض بدفء غير طبيعي بموضع الجلطة.

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4- تلوُّن الجلد؛ يتحول لون الأوعية الدموية إلى الأزرق.

5- الضعف؛ يشعر المريض بعدم قدرته على الوقوف.

6- الحمّى؛ تترافق مع انتقال الجلطة إلى الرئتين.

7- ضيق التنفس؛ تعوق الخثرات تدفق الدم عبر جهاز التنفس.

8- آلام الصدر؛ نتيجة تجلط الدم في الرئتين.

9- السعال؛ يدل على الانسداد الناتج من الخثرات الدموية.

10- التعرق الشديد؛ أحد الأعراض المساعدة على الكشف عن الجلطة.