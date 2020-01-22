عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع ضحايا فيروس كورونا الجديد بالصين إلى 9 قتلى و440 مصابا

الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 9 وفيات و440 مصابا في عموم أنحاء البلاد، محذرة من خطر انتشاره بصورة أسرع بسبب قدرته على التحوّل.



وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة لي بين خلال مؤتمر صحفي إنّ الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي "يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع".

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات الصينية أفادت بوفاة 6 أشخاص وإصابة 300 آخرين بالفيروس الجديد المنتمي لسلالة فيروسات كورونا المسبّبة لمتلازمة "سارس" التنفسيّة الحادّة.

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الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية انتقل خلال الأيام الماضية إلى دول اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين وأستراليا؛ ليدفع منظمة الصحة العالمية للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ، الأربعاء، لبحث أسباب تفشي المرض.

وذكرت الصحيفة البريطانية، خلال تقرير نشرته الثلاثاء، أن الفيروس ينتمي لعائلة كورونا لكن لم تتم مواجهته من قبل، مشيرة إلى أنه كما غيره من فيروسات كورونا ينتقل من الحيوانات أو على الأرجح المأكولات البحرية.

وأشارت إلى أن كثيرا ممن أصيبوا بالفيروس إما كانوا يعملون في سوق ووهان للمأكولات البحرية أو تسوقوا هناك بشكل متكرر، موضحة أن الفيروسات الجديدة والمقلقة تنشأ في الأصل داخل أجسام الحيوانات المضيفة وفيروسا الإيبولا والإنفلونزا مثال لذلك.

ذكرت "الجارديان" أن الفيروس يتسبب في الإصابة بالتهاب رئوي، مضيفة: "من أبلغوا عن إصاباتهم يعانون من أعراض سعال وحمى وصعوبة في التنفس، والمضادات الحيوية ليست ذات جدوى، إذ تخفف فقط من حدة الأعراض".