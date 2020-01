دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الإعلان عن Acer Conceptd 700 Workstation جهاز مخصص لصناع المحتوى

قامت شركة ايسر في معرض CES 2020 بالإعلان عن Acer Conceptd 700 Workstation وهو جهاز كومبيوتر مخصص للعاملين في المجالات الإبداعية، خلال عام 2019 كان جميع مصنعي اجهزة الكومبيوتر ومصنعي المعدات المختصة للمجالات الابداعية يركزون على صناع المحتوى الابداعي سواء كان فيديو او تصوير فوتوغرافي او مدوني فيديو او مصممين وفناني موشن جرافيك او أي شخص يحتاج إلى نظام قوي لمعالجة الفيديو والرسوم المتحركة والهندسة المعمارية، شاهد الفيديو التقديمي ثم تابع القراءة… © القيادي الإعلان عن Acer Conceptd 700 Workstation جهاز مخصص لصناع المحتوى

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

تم تطوير Acer Conceptd 700 Workstation مع نظام Xeon E

المقترن بوحدات معالجة الرسومات Quadro من NVIDIA، مما يوفر أداء Intel

الاحترافي المتعارف عليه ولكن مع الكثير من الميزات الاحترافية.

© alqiyady الإعلان عن Acer Conceptd 700 Workstation جهاز مخصص لصناع المحتوى

يهدف تصميم محطة العمل Acer Conceptd 700 Workstation

إلى الأداء بشكل لا نظير له وتسيير الاعمال في بيئة احترافية، مع توفير مستوى ضوضاء

منخفض يصل إلى 40 ديسيبل وتصميم خارجي على الطراز الإسكندنافي.

© alqiyady الإعلان عن Acer Conceptd 700 Workstation جهاز مخصص لصناع المحتوى

هذا التصميم يعني الانتهاء من اللون الأبيض في الهيكل الخارجي واستخدام

Advertisements

الالواح الخشبية في الأعلى مع لوحة أمامية ثلاثية مجهزة بثلاثة مراوح تبريد

موفرة للطاقة لسحب الهواء إلى الهيكل المعدني، هناك أيضًا بقعة شحن لاسلكية

في الجزء العلوي من الهيكل مع حامل سماعة رأس منبثقة. اقرأ ايضاً | ابل تكشف عن جهاز ماك برو الجديد كلياً بأداء ومواصفات خيالية

في داخل الجهاز يوجد نظام Xeon E-2200 المصمم لاستيعاب ما يصل

إلى 8 مراكز نواة وذاكرة DDR4-2666 ECC تصل سعتها إلى 64 جيجابايت،

والعديد من وحدات التخزين M.2 SSD وخيارات تخزين 2.5 / 3.5 انش.

© alqiyady الإعلان عن Acer Conceptd 700 Workstation جهاز مخصص لصناع المحتوى

كارت الشاشة سيكون Quadro RTX 4000 والذي يسمح للجهاز بالحصول

على شارة “RTX Studio”، تقول شركة أيسر إن الوحدة قد تم التصديق عليها

واعتمادها من قِبل مطوري البرامج المختلفين لضمان توافق برامجهم مما يتيح

لهذا الجهاز بأن يكون منافس قوي في سوق اجهزة صناعة المحتوى. * سعر Acer Conceptd 700 Workstation

سيكون جهاز Acer Conceptd 700 Workstation متاح في أوروبا

اعتبارًا من شهر مارس من هذا العام بسعر يبدأ من 1,885$ دولار امريكي،

مواصفات هذا السعر غير معروفة مثل المعالج او التخزين أو الذاكرة باستثناء

الهيكل المصمم وكارت الجرافيك Quadro RTX 4000.

The post الإعلان عن Acer Conceptd 700 Workstation جهاز مخصص لصناع المحتوى appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي