شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو للتوصل سريعا لوقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس الأمن الدولي طرفى النزاع في ليبيا للتوصّل "فى أقرب وقت ممكن" لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة فى هذا البلد.

وقال المجلس - فى بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد، حول ليبيا حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الأربعاء - إن "أعضاء مجلس الأمن يحضون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسماة (5+5) من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

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ومن المفترض أن تتشكل هذه اللجنة العسكرية التي تم الاتفاق على تشكيلها في قمة برلين من خمسة أعضاء يمثلون الجيش الوطني الليبي وخمسة أعضاء يمثلون حكومة طرابلس.

ومهمة هذه اللجنة هي تحديد سبل تعزيز وقف الأعمال العدائية بين الطرفين المتحاربين.

وفي ختام المؤتمر الذي استمر بضع ساعات في العاصمة برلين، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.