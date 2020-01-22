شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الأولى من مهرجان المرح للصحة واللياقة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائى العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية يطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقنى والمهنى، إنطلقت المرحلة الأولى من الدورة التاسعة من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2020 صباح اليوم ، الأربعاء، فى مركز أبوظبى الوطنى للمعارض وتستمر فعالياته لمدة 4 أيام.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تتواصل الفعاليات على مدى 5 مراحل أخرى ولمدة شهر في مختلف إمارات الدولة حتى 20 فبراير المقبل متضمنة أنشطة متنوعة من الخدمات الصحية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب كافة أفراد العائلة، وذلك بالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين منهم وزارة التربية والتعليم، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجامعة خليفة، واستاد هزاع بن زايد في العين.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إن المهرجان يواصل نجاحاته ثم جهود القيادة الرشيدة التي توفر كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لـ"أبوظبي التقني" لاستحداث مختلف الأساليب والمبادرات اللازمة لوضع الطلبة وأبناء المجتمع مبكرا على أحدث وأفضل المسارات الصحية والحياتية المتخصصة، بما ينسجم مع جهود الدولة لصناعة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية متطلبات رؤية أبوظبي 2030 واستراتيجية الدولة 2021، لافتا الى أن الدورة الجديدة من المهرجان تقام تحت شعار "معاً لمجتمع إماراتي مستدام" للتطوير وتنمية الممارسات والثقافة البيئية لدى أبناء المجتمع بالتعاون مع نخبة كبيرة من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الخبرات المشهود لها في مختلف المجالات المتعلقة بالبيئة والصحة والرياضة.