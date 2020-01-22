شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الأردن توافق على نظام معدل لنظام تقاعد موظفى البلديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرّر مجلس الوزراء فى المملكة الأردنية، الموافقة على نظام معدِّل لنظام تقاعد موظفي البلديّات ومكافآتهم لسنة 2020، ويهدف النظام إلى إعادة تنظيم العمل الإضافي لموظّفي البلديّات، ولتحديد ساعات العمل، والنسبة المئويّة من الراتب الأساسي التي يستحقّها موظّفو البلديّات عن زيادة ساعات العمل، وإخضاعها للراتب التقاعدي.

وكما نشرت وكالة الأنباء البحرينية، بموجب النظام، تتمّ إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظّفين في البلديّات، وذلك بإلغاء عضويّة موظفي الوزارة منها، واقتصار عضويّتهم فيها على حالات التعيين فقط.

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على صعيد متّصل، وافق مجلس الوزراء فى جلسته ،الثلاثاء، على نظام معدِّل لنظام موظفي البلديّات لسنة 2020م، وذلك لحصر تطبيق أحكام نظام تقاعد موظّفي البلديّات ومكافآتهم على موظّفي البلديّات فقط دون غيرهم.

كان مجلس الوزراء الأردنى، وافق على طرح الدعوة الاستثماريّة للمحور الأول من البرنامج الوطنى للإسكان، المتعلق بمشروع مدينة المجد السكنيّة فى محافظة الزرقاء.

يتضمن المحور الأول تنفيذ تجمعات سكانيّة متكاملة الخدمات على مراحل، لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، على أراض مخدومة (مملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضرى) وذلك من خلال دعوة المستثمرين في القطاع الخاص الإسكاني للاستثمار في هذه الأراضى بمحافظات (الكرك، عمّان، الطفيلة، الزرقاء والمفرق).