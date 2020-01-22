عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سريلانكا تفشل في تحطيم رقم قياسي لأكبر تجمع توائم

الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

فشلت سريلانكا في تحطيم رقم قياسي لأكبر تجمع للتوائم، بعد تدفق أعداد كبيرة من المدعوّين إلى هذا الحدث الذي كان مقرراً، الإثنين، في كولومبو، بما فاق طاقة المنظمين الذين أكدوا عزمهم تكرار المحاولة قريباً.



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وكان المنظمون من مجموعة "سريلانكا توينز جروب" دعوا التوائم من سائر أنحاء البلاد، للتجمع في مدرج رياضي بالعاصمة السريلانكية، لتحطيم الرقم القياسي الذي سجلته تايوان في موسوعة جينيس سنة 1999 مع 3961 زوجاً من التوائم الثنائية، و37 توأماً ثلاثياً، و4 توائم رباعية.

غير أن عدداً كبيراً من التوائم توافد بصورة أكبر من المتوقع إلى المدرج، فيما اصطف المشاركون في طابور طويل لتسجيل أسمائهم بمحيط الموقع، بانتظار التدقيق في شهادات الولادة الخاصة بهم، والتقاط المنظمين صورا لهم.

ولفت المنظمون إلى أن الإقبال الكبير على الحدث حال دون تنظيم التجمع بشكل يراعي الشروط الدقيقة المفروضة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.