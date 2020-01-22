شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن فى العاصمة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء "رويترز"، عددا من الصور للإشتباكات التى وقعت فى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بين المتظاهرين وقوات الأمن، بعد خروج محتجين ضد الحكومة الجديدة التى تم الإعلان عن تشيكيلها برئاسة حسان دياب.

وشهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وعمليات كر وفر، بعدما أعرب المحتجون عن رفضهم للحكومة الجديدة التى جرى الإعلان عن تشكيلها الليلة، معتبرين أنها لا تعبر عن تطلعات الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضى، فى حين قطع المتظاهرون فى عدد من المحافظات الطرق الرئيسية اعتراضا على التشكيلة الحكومية.

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وهاجم المتظاهرون السياج الأمنى فى الممر الرئيسي المؤدى إلى مقر مجلس النواب بساحة النجمة بوسط العاصمة، ورشقوا القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية.

كما قطع المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية داخل العاصمة بيروت، وكذلك طرق السفر الدولية والأتوسترادات فى عدد من المحافظات، مستخدمين الإطارات المشتعلة والعوائق، مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة لا تعبر عن مطلبهم بتشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين المستقلين عن التيارات والقوى والأحزاب السياسية.

كان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، قال إن المتظاهرون وحدوا الوطن وكسروا حاجز الطائفية، مضيفًا أنه استندت إلى الدستور في عملية تشكيل الحكومة، ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء الحكومة، متابعًا: نتعهد باستعادة الأموال المنهوبة وحماية الفقراء.