شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إحتفالات وألعاب نارية فى جزيرة المارية بالسنة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جزيرة المارية فى أبوظبى مجموعة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة رأس السنة الصينية وذلك للعام السابع على التوالي، حيث يتمكن الزوار من مختلف الأعمار من الاستمتاع بباقة من الفعاليات المتميزة التى تُقام على واجهة الممشى البحرية يومي 23 و24 يناير الجاري وستُختتم بعرض مذهل للألعاب النارية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، استكمالاً لما تستضيفه واجهة الممشى البحرية من فعاليات احتفالية بهذه المناسبة ستٌقام الاحتفالات في " الجاليريا " بجزيرة المارية عبر مجموعة متنوعة من عروض التسوق وتناول الطعام، ابتداءً من الخميس 23 يناير إلى السبت 1 فبراير ‪. ‪ وقال علي عيد المهيرى، المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية ": " يسعدنا أن نقدم لضيوفنا تجربة أخرى متميزة من الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار احتفالاً برأس السنة الصينية".

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وأضاف " لقد باتت جزيرة المارية وجهة عالمية المستوى للأعمال والحياة العصرية، ولهذا نحرص على تنظيم أنشطة مجتمعية تفاعلية، إلى جانب العمل على تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية للزوّار من جميع أنحاء العالم، ويسرنا بهذه المناسبة أن نتوجّه بخالص التهنئة لضيوفنا وزوّارنا الصينيين بالسنة الصينية الجديدة، متمنين لهم قضاء أسعد الأوقات في المارية".

ولفت إلى أن جزيرة المارية أصبحت خلال فترة وجيزة وجهة تحتضن طيفاً من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية الفريدة من نوعها، والتي تستقطب وتجمع آلاف الزائرين إلى أبوظبي والمقيمين فيها، وتعد الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة أول مناسبة عامة تشهدها المارية في عام 2020، وسط أجواء مبهرة، ونحن سعداء بتوفير هذه المجموعة من التجارب الجديدة، وعرض جوانب مختلفة من الثقافات الأخرى ذات التراث الغني في أبوظبي‪".