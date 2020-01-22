عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هولندا تتابع أولى جلسات قضية أسرة نهاية العالم

الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ينظر القضاء الهولندي الثلاثاء أولى جلسات قضية الأسرة المعروفة إعلاميا بـ"أسرة نهاية العالم"، التي كانت محتجزة داخل مزرعة في هولندا لنحو 9 سنوات، وذلك بعد 3 أشهر من العثور على الأب وأبنائه الستة.



وفي أكتوبر الماضي، تم اكتشاف العائلة بعد هروب الابن الأكبر من المزرعة ودخوله إلى حانة في روينرفولد، حيث بدا "مرتبكاً تماماً"، وقال للسكان إنه "بحاجة إلى مساعدة، ويريد إنهاء الوضع الذي يعيش فيه".

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وفي أول جلسة علنية بمدينة أسين في شمال شرقي البلاد، ستطلع المحكمة فقط على حالة التحقيقات، ولم يتضح بعد متى ستبدأ الإجراءات.

ويتهم الأب، وهو رجل هولندي (67 عاما) ويدعى جريت جان فان دي، باحتجاز أبنائه الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما. ولم يتضح بعد الدافع من وراء احتجازهم.

وتم احتجاز الأبناء، الذين لم يتم تسجيلهم مطلقا لدى السلطات المحلية، داخل المزرعة لمدة 9 أعوام، حسب مكتب الادعاء.

وتردد أن الأب وأربع بنات وابنين يعيشون منذ عام 2010 في غرفة مغلقة في المزرعة في بلدة روينرفولد، بزعم "انتظار نهاية العالم"، وفقاً لما ذكرته صحيفة داجبلاد فان هيت نوردين الهولندية.