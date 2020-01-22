عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثاني أكبر ألماسة بالعالم تجذب الأنظار في باريس

الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

جذبت دار "لويس فيتون" للأزياء، في باريس الأنظار، الثلاثاء، بعرض أحدث مشترياتها وهي ثاني أكبر ألماسة خام في العالم.



وذكرت العلامة التجارية الشهيرة المملوكة لشركة "إل. في. إم. إتش"، الأسبوع الماضي، أنها اشترت الألماسة "سويلو"، التي تزن 1758 قيراطاً، وعرضت الحجر اللامع ذا اللون الداكن في متجرها بساحة "بلاس فاندوم" في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم تفصح "لويس فيتون" عن السعر الذي دفعته لاقتناء الألماسة.

وعُثر على الحجر، وهو في حجم كرة التنس ويغطيه الكربون، في بوتسوانا خلال العام الماضي وسيتم تقطيعه إلى جواهر.

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و"سويلو" كلمة في اللغة السيستوانية المحلية في بوتسوانا تعني "الاكتشاف النادر".

وقالت شركة "لوكارا" للتعدين التي تتخذ من كندا مقراً لها وتملك المنجم الذي عُثر فيه على الألماسة إن الحجر سيتحول إلى مجموعة من المجوهرات.

ودخلت "لوكارا" في شراكة مع "لويس فيتون" وشركة تصنيع مقرها مدينة أنتويرب في بلجيكا لصنع المجوهرات.

ولم تدخل "لويس فيتون"، التي تشتهر بصناعة حقائب اليد باهظة الثمن، عالم المجوهرات إلا في عام 2012، إذ تتنافس مع شركة "بولجاري" المملوكة أيضا لشركة "إل. في. إم. إتش" و"كارتييه" المملوكة لـ"ريتشمونت".

ويعرض صناع المجوهرات الفاخرة أفضل ما لديهم في باريس تزامناً مع أسبوع الموضة الراقية، إذ يعرض كبار المصممين إبداعاتهم، وعادة ما تصل أسعار بعض قطع المجوهرات في هذه المجموعات إلى عشرات الآلاف من الدولارات.