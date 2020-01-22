شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية البحرينى يستقبل سفير المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية فى المملكة البحرينية، رودريك دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، تم خلال اللقاء، امس،الثلاثاء،استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفى شأن أخر، كان رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزى، قال إنه من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد البحرينى خلال 2020 على نفس معدل النمو المحقق فى 2019.

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تشير التوقعات الرسمية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى للبحرين سينمو بنسبة 2.3% خلال عام 2019، بدعم من نمو القطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نمواً قدره 2.8% العام الجاري و3.2% العام المقبل.

وقال المعراج، في تصريحات لـ "العربية.نت"، الثلاثاء، إن المشاريع الاستراتيجية سيكون لها انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد خلال العام الجاري.

وأكد أن معدلات الإقراض خلال الربع الرابع من العام الماضي حافظ على نفس المستوى خلال الربع الثالث.