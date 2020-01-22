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الرزاز يشارك فى دافوس والصفدى رئيساً لوزراء الأردن بالوكالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الدكتور عمر الرزاز، مندوباً عن الملك عبدالله الثانى، بالقمة السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمي، الذى بدأ أعماله أمس بدافوس في سويسرا بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء مؤسسات وشركات عالمية كبرى ورجال أعمال.

ووفقا لوكالة أنباء الأردن، يشارك رئيس الوزراء في جلسة خاصة صباح اليوم الأربعاء، حول "الأفاق الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يديرها رئيس المنتدى بورج براندي ويشارك فيها وزراء ومسؤولون من عدة دول.

كما يعقد رئيس الوزراء، الذي يرأس الوفد الحكومي الأردني إلى المنتدى الذي يضم وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي والسفير الأردني في سويسرا خالد القاضي، لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء الوفود المشاركة في المنتدى.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بأن يتولى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مهام وأعمال رئيس الوزراء بالوكالة.

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